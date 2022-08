Tomas Ceccon è incredibile nei 50 farfalla e si prende un oro storico - nessun Azzurro era mai andato a medaglia su questa distanza agli Europei - col crono di 22.89, davanti al francese Maxime Grousset (22.97) e al portoghese Diogo Matos Ribeiro (23.07). "Sempre detto che i 50 si possono vincere e perdere, oggi è andata bene a me perché comunque si gioca sui centesimi sempre. Ho sbagliato forse la partenza, ma mi sentivo decisamente meglio, anche rispetto a stamattina dopo i 100 stile. Mi sono riscattato", questo il commento a caldo rilasciato da Ceccon ai microfoni Rai. Giornata trionfale per l'Italia del Nuoto agli Europei 2022. Dopo l'oro di Margherita Panziera nei 200 dorso femminili,e si prende un- nessun Azzurro era mai andato a medaglia su questa distanza agli Europei - col crono di, davanti al francese(22.97) e al portoghese(23.07). "", questo il commento a caldo rilasciato da Ceccon ai microfoni

100 rana maschili, con la doppietta Azzurra firmata da Federico Poggio, argento alle spalle del compagno per un risultato incredibile. Poggio chiude col crono di 58.98, nuovo primato personale, conquistando così il primo grande podio in carriera. Delusione per Arno Kamminga (Paesi Bassi): l'argento olimpico di Tokyo 2020 chiude soltanto in settima posizione. Dominio Italia nei, con lafirmata da Nicolò Martinenghi , oro in 58.26, e da, argento alle spalle del compagno per un risultato incredibile. Poggio chiude col, nuovo primato personale, conquistando così il primo grande podio in carriera. Delusione per(Paesi Bassi): l'argento olimpico di Tokyo 2020 chiude soltanto in settima posizione.

Infine, 4° posto per Chiara Tarantino, autrice di una grande rimonta nei secondi cinquanta dei 100 stile libero femminili. L'Azzurra chiude in 54.13, cinque centesimi meglio di Silvia Di Pietro. Quest'ultima, partita a razzo, chiude al 5° posto dopo aver accarezzato per 80 metri il sogno di una medaglia di bronzo. "Non so se essere contenta o meno per questo 4° posto. Prima finale che faccio, peraltro in casa, e devo dire che il pubblico mi ha aiutato tanto. Posso fare altri ringraziamenti e dire una cosa? Lollo sposami!", dichiarazioni con dolce proposta per l'Azzurra Tarantino ai microfoni Rai.

