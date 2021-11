Simona Quadarella è d’argento nella Finale degli 800 stile libero degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. L’azzurra, bronzo olimpico in questa specialità, si è dovuta ‘accontentare’ del piazzamento nell’atto conclusivo dell’Aquatic Palace di Kazan (Russia), preceduta da una Anastasia Kirpinchinkova (8’04″65) impressionante.

La padrona di casa, che ha imposto fin dalle prime battute un ritmo di mezzo secondo ogni 50 metri più veloce del resto delle concorrenti, ha fatto subito capire che non c’erano chance. E così, Simona ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano in uno splendido spalla a spalla con la tedesca Isabel Gose. L’azzurra, passata ai 400 metri in 4’03″90, ha dovuto gestire l’attacco della teutonica che a 100 metri dal termine ha messo la testa avanti.

Grande la reazione d’orgoglio della nostra portacolori che, in una competizione non preparata, è riuscita comunque estrarre una prestazione più che degna in 8’10″54 davanti a Gose (8’10″60). Un riscontro non così lontano dal suo personal best di 8’08″03.

Quinta posizione per Martina Rita Caramignoli che ha toccato la piastra in 8’14″36. La nuotatrice nativa di Rieti si è espressa sui suoi livelli attuali, non avendo l’occasione di entrare nella lotta per la top-3.

