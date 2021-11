Gregorio Paltrinieri si è dovuto accontentare della medaglia d’argento sui 1500 metri agli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. L’azzurro sperava di conquistare il quarto titolo continentale sulla distanza dopo quelli del 2012, 2015, 2019, ma purtroppo si è dovuto arrendere al cospetto del tedesco Florian Wellbrock. Il carpigiano ha fatto gara di testa alla pari col teutonico per il primo chilometro, poi ha dovuto alzare bandiera bianca sull’ennesimo cambio di ritmo del suo avversario più accreditato. Il nostro portacolori ha ceduto la corona ed è secondo proprio come nel 2017.

Il 27enne, che in estate ha conquistato due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (argento sugli 800 stile libero e bronzo nella 10 km in acque libere) nonostante avesse dovuto fare i conti con la mononucleosi, ha regalato il nono argento all’Italia in questa spedizione a Kazan (Russia), dove i podi non mancano ma dove l’Inno di Mameli è suonato soltanto per un paio di volte. Ad ogni modo per Gregorio Paltrinieri arriva il quinto alloro agli Europei in vasca corta e mette il mirino sui Mondiali, in programma tra un mese ad Abu Dhabi, dove cercherà il riscatto.

Florian Wellbrock, il nuovo campione europeo dei 1500 sl Credit Foto Getty Images

L’azzurro è partito spalla a spalla con Florian Wellbrock, bronzo olimpico su questa distanza e campione della 10 km. Il tedesco è avanti di 0.24 ai 250 metri e cerca un’accelerazione all’altezza dei 400 metri, portandosi a 0.82 di vantaggio sul nostro portacolori. Il carpigiano cerca una reazione e a metà gara passa a mezzo secondo di ritardo. Il testa a testa prosegue per quattro vasche, poi Wellbrock piazza un nuovo micidiale allungo e a quel punto Paltrinieri deve mollare la presa.

Il Campione Olimpico di Rio 2016 chiude col tempo di 14:13.07, mentre il 24enne teutonico trionfa in 14:09.88. A completare il podio è l’altro tedesco Sven Schwarz (14:26.24), bravo a regolare il russo Kirill Martynychev (14:26.40) e il francese Damien Joly (14:26.53). Domenico Acerenza settimo in 14:38.85 davanti al norvegese Henrik Christiansen (14:41.12), crollato sulla lunga distanza dopo essere stato terzo nella fase iniziale.

