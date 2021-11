Sarà una grande sfida. Gregorio Paltrinieri e il tedesco Florian Wellbrock scaldano i motori nelle batterie dei 1500 stile libero degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. e il tedescoscaldano i motori nelle Nell’Aquatic Palace di Kazan (Russia) i due atleti hanno mostrato chiari segnali di vitalità nel corso delle batterie della rassegna continentale di questo secondo giorno di gare

Paltrinieri ha ottenuto il miglior tempo in 14’27″35 a precedere il teutonico (14’29″59). Una prestazione autorevole quella del carpigiano che, impostato un ritmo da 29″0 bassissimo ogni 50 metri, si è messo nella sua confort zone, toccando la piastra davanti a tutti e senza incertezze.

Lui, campione europeo in carica nella piscina da 25 metri, è pronto a lanciare la sfida a Wellbrock, bronzo olimpico della distanza e campione del mondo e d’Europa in carica in vasca lunga. Non è presente l’ucraino Mykhailo Romanchuk, ma di sicuro le emozioni in vista della Finale prevista domani alle ore 17.40 italiane non mancheranno.

Un atto conclusivo nel quale ci sarà un convincente Domenico Acerenza. Il lucano ha ottenuto il terzo crono dei qualificati in 14’32″56, stabilendo il suo personale (14’33″89 il limite precedente). Pertanto, anche da parte sua, è lecito attendersi un riscontro considerevole. L’azzurro, da questo punto di vista, dovrà guardarsi dal francese Damien Joly (14’35″98 in batteria).

