Nella scorpacciata di medaglie di questo giovedì agli Europei in vasca corta di Kazan, l’Italia si gode anche i bronzi delle ragazze della staffetta 4x50 mista e di Ilaria Bianchi nei 200 farfalla. Due allori che porta il conto delle medaglie azzurre a quota 15 e permettono alla squadra azzurra di occupare il secondo posto nel medagliere di questa rassegna continentale.

Staffetta, è un bronzo di rimonta

Silvia Scalia, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro sono terze nella 4×50 mista che chiude la terza giornata di competizioni continentali, in un podio racchiuso in 27 centesimi. La Russia, composta da Maria Kameneva, Nika Godun, Arina Surkova e Daria Klepikova, è oro in 1.44.19, davanti alla Svezia in 1.44.32 e alle azzurre, bronzo in 1.44.46.

La partenza a dorso vede la Scalia con il compito esclusivo di tenere botta: i primi 50 metri sono appannaggio dell’olandese Kira Toussaint, appena laureatasi campionessa nei 200 dorso e che spinge la sua Nazionale a chiudere davanti la prima frazione dalla corsia 0. La riscossa azzurra viene guidata da Arianna Castiglioni, che accelera nelle sue due vasche a delfino e si mette in scia a Nika Godun; quest’ultima concede alla Russia il primo posto a metà gara, piazzamento che non verrà più mollato.

Poiché Arina Surkova si mette a fare le onde nella terza frazione, andando come un treno e mettendo margine tra lei e la Di Liddo, che deve tenere botta. Tra Russia e Italia ci si rimette l’Olanda con Maaike De Waard, ma il tricolore si affida a Silvia Di Pietro, che stacca immediatamente Valerie Van Roon e prova a mettersi a caccia della giovanissima Daria Klepikova.

L’andatura della Di Pietro è buona, ma non abbastanza per rimontare sulla dirimpettaia russa; e anzi, non ha fatto i conti con Sarah Sjoestroem, che con una frazione da 22.94 porta la Svezia ad un insperato argento dalla corsia 8. L’Olanda è solo quarta (1.44.68), davanti a Polonia (1.44.93), Finlandia (1.46.88), Austria (1.48.05), Norvegia (1.48.63), Turchia (1.50.69) e Slovacchia (1.52.56).

Settebello di medaglie europee per l’inossidabile Bianchi

Ilaria Bianchi consegue la settima medaglia continentale della sua carriera nella piscina da 25 metri, con il terzo posto ottenuto nei 200 metri farfalla. Una medaglia cercata, voluta da parte sua, e presa con le unghie e con i denti. Poiché la sua partenza non è stata la solita, bruciante, non riuscendo quindi ad impostare la gara di testa che avrebbe voluto. Bracciata dopo bracciata riesce ad emergere ed a metà gara è seconda dietro la Pudar.

Ma nei secondi cento metri cambia tutto. Costretta a rimontare all’inizio, la Bianchi deve soccombere alla rimonta di due avversarie da dietro: prima la russa Svetlana Chimrova, che mette il turbo nel finale e va a vincere in 2.04.97, e poi la danese Helena Bach, che negli ultimi metri va vicinissima a battere la Chimrova venendo battuta per cinque centesimi.

Ilaria però ha dosato meglio le energie rispetto ad altre avversarie: come ad esempio Lana Pudar, che dopo un avvio musolare con i primi 100 metri conclusi in testa, perde progressivamente il ritmo scivolando fino al quinto posto; la Bianchi si è dunque dovuta difendere nel finale dal ritorno di Szuzsanna Jakabos in corsia 2, ma il suo 2.05.43 è stato sufficiente per il gradino più basso del podio. Sesto posto per l’altra ragazza di Castel San Pietro Terme, Alessia Polieri: staccatasi dai blocchi con il miglior tempo di reazione, la fresca ventisettenne non ha mantenuto la stessa andatura scivolando al sesto posto in 2.07.95, tenendosi dietro la finlandese Laura Lahtinen (2.08.86) e la turca Nida Eliz Uestundag (2.09.44).

