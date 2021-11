Prime due finali e prime medaglie per l’Italia nella terza giornata degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. Nell’Aquatic Palace di Kazan (Russia)Margherita Panziera ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 dorso mentre Lorenzo Zazzeri - già protagonista ieri della 50 stile libero. nella terza giornata degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. Nell’Aquatic Palace diha conquistato la medaglia d’argento neimentre- già protagonista ieri della staffetta mista capace di conquistare l'oro e infrangere il record del mondo - ha centrato identico risultato nella finale dei

L’azzurra, oro a Glasgow due anni fa su questa distanza, si è dovuta arrendere all’olandese Kira Toussaint che si è imposta con il crono di 2’01″26 a precedere la veneta (2’02″05). Un atto conclusivo che si è deciso nel terzo 50 metri, dove la neerlandese grazie anche all’ottimo apporto delle subacquee e delle virate ha saputo prendersi un margine che Panziera non è stata in grado di recuperare nella parte nuotata (30″23 di Toussaint rispetto al 31″21 dell’azzurra). Praticamente appaiate ai 100 metri (1’00″04 l’orange e 1’00″16 l’italiana), è stata propria quella frazione a fare la differenza a far sorridere i Paesi Bassi. Un tempo, comunque, tutt’altro che disprezzabile per Margherita, non così distante dal record italiano di 2’01″45. A completare il podio è stata l’austriaca Lena Grabowski (2’04″74).

