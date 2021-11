Un'Italia orfana di Gabriele Detti riesce a strappare una meravigliosa doppietta sul podio dei 400 stile libero agli Europei di vasca corta di Kazan.

Sono arrivate, infatti due medaglie in questo atto conclusivo: Matteo Ciampi argento in 3’38″58 e Marco De Tullio bronzo in 3’38″80. Una bella gara quella di Ciampi che ha impostato con un ritmo sostenuto alla prova fin dalle prima battute, comandando fino ai 350 metri, poi l’inevitabile calo essendo lui più un duecentista. E’ stato infatti l’olandese Luc Kroon, con una distribuzione meno forzata nella prima parte, a toccare davanti a tutti in 3’38″33.

Per Ciampi, comunque, un ottimo piazzamento e con il personale visto il tempo di accredito di 3’38″79. Un po’ lo stesso discorso vale per De Tullio che, nello spalla a spalla, ha un po’ pagato delle subacquee non perfette che non l’hanno favorito nelle ultime due vasche. L’allievo di Stefano Morini, secondo in 1’49″29 ai 200 metri, ha cercato di venir fuori nella seconda parte, ma un cambio di ritmo sostanziale non c’è stato.

Tuttavia, per il pugliese una medaglia che dà fiducia in vista di quel che sarà con il personal best in una vasca (da 25 metri) che non ha mai amato più di tanto.

