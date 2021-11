Due italiani in finale dei 50 dorso negli Europei di nuoto in vasca corta di Kazan, in Russia. Michele Lamberti e Lorenzo Mora ottengono il pass per l’ultimo atto, con Lamberti che riscrive a distanza di poche ore il record italiano di specialità, che si abbassa di 26 centesimi in mezza giornata.

Il ventenne bresciano, impegnato in corsia 4 della prima batteria, parte al meglio ed è freddissimo ad attendere il momento giusto per poter sprintare in vista del finale: il suo 22.79 è più basso di 12 centesimi rispetto al tempo fatto registrare stamattina ed è il secondo cronometro assoluto, dimostrando di essere un vero talento, per il futuro ma anche per il presente.

Mora invece, partendo dalla corsia 5 della seconda batteria, parte ottimamente nei primi 25 metri per sbandare leggermente nella seconda parte di gara; il cronometro si ferma però sul 23.08, quinto tempo assoluto e terzo della gara dietro i russi Kliment Kolesnikov (22.57) e Pavel Samusenko (23.03)

Il greco Apostolos Christou, secondo dietro Lamberti, è titolare del terzo tempo assoluto in 22.87; all’ultimo atto si qualificano anche il romeno Robert-Andrei Glinta (23.13), il tedesco Ole Braunschweig (23.38) e l’ungherese Kristof Milak (23.50).

