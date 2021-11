Arriva immediatamente la prima gioia per il nuoto italiano agli Europei in vasca corta di Kazan, in Russia. Sara Franceschi conquista il suo primo grande risultato fra i grandi, dall’alto dei suoi 22 anni, con il secondo posto nella finale dei 400 misti femminili, grazie ad una grande rimonta.

La nuotatrice livornese ha corso in maniera coperta la prima metà della sua gara, dominati dall’ungherese Jakabos; ma sin dalla frazione a rana la Franceschi ha accelerato il passo guadagnando metri bracciata dopo bracciata e mettendo il turno nelle ultime quattro vasche, rischiando di scippare la medaglia d’oro alla turca Viktoria Gunes, vittoriosa in 4’30”45.

Ad

Europei in vasca corta Europei vasca corta: Lamberti record, Pilato out da finale 100 rana 7 ORE FA

La Franceschi si è inchinata per soli due centesimi, in 4’30”47, toccando allo stesso momento della serba Anja Crevar. Quarto posto invece per l’altra azzurra Alessia Polieri, protagonista nei primi 200 metri, che ha perso metri nella seconda parte di gara e ha chiuso in 4’32”24.

Quinto posto per Zsuzsanna Jakabos (4’32”68), prima a metà gara, avanti alla svizzera Maria Ugolkova (4’34”13), alla ceca Kristyna Horska (4’36”31) e alla russa Irina Krivonogova (4’39”20). Subito un sorriso per l’Italia, che poteva essere ancora più ampio per due, soli centesimi.

Pellegrini: "Nozze con Giunta? Mi spiace ma non sono previste"

Europei in vasca corta 2021 Paltrinieri: "Tokyo mi ha fatto capire come uscire dalle crisi" IERI A 12:38