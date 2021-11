La tensione di una Finale è sempre speciale e chi sa dominarla vince. Martina Carraro l’ha fatto alla grande nell’atto conclusivo dei 100 rana degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan (Russia). La ligure si è confermata oro continentale in questa specialità, dopo la vittoria di Glasgow (Gran Bretagna) due anni fa, gestendo in maniera perfetta la gara: un passaggio veloce in 30″25 nei primi 50 metri e una seconda parte in 33″76. Con il tempo di 1’04″01 (nuovo personale, il precedente era di 1’04″11), Carraro ha preceduto la russa Evgeniia Chikunova e l’estone Eneli Jefimova (1’04″25) in seconda piazza con il medesimo crono.

Una prova molto equilibrata, dunque, nella quale l’azzurra è stata brava a rimanere ben coordinata in acqua e a chiudere al meglio. Niente da fare, invece, per Arianna Castiglioni. La lombarda, che tanto bene aveva fatto nelle batterie e in semifinale, non ha trovato la prestazione che voleva e il peggioramento del proprio crono in Finale (1’04″75, quinta) lo sta a certificare. Un passaggio troppo lento per lei nei primi 50 metri (30″85) e il tentativo di recupero non sufficientemente efficace. Per la Nazionale si tratta della prima medaglia d’oro di questa spedizione a Kazan.

