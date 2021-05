Vero e proprio monologo per Lea Boy nella 25 chilometri femminile, ultima gara degli Europei di fondo 2021 al Lupa Lake di Budapest (Ungheria). La ventunenne tedesca fa praticamente gara da sola e trionfa con il tempo di 4h53'57"0, con un minuto di margine sulle avversarie. Secondo posto per la francese Lara Grangeon, che supera in volata l’azzurra Barbara Pozzobon: con questo bronzo l’Italia arriva a podio in tutte le gare di questa competizione continentale. Nono posto per Veronica Santoni.

È l’Ungheria a farla da padrona in prima battuta. Anna Olasz è la prima a salire in cattedra, facendosi seguire dalla connazionale Kata Somenek Onon. Alla lunga però i rapporti di forza non emergono, con tanti cambi al vertice con le nuotatrici azzurre nella pancia del gruppo.

Alla lunga è la tedesca Lea Boy a prendere in mano l’iniziativa. Molto spesso la ventunenne teutonica si affaccia nelle posizioni di testa, alla ricerca della prima medaglia in singolo della sua carriera. Nella fase centrale di gara si fa vedere spesso nelle posizioni di vertice, alternandosi con la connazionale Linka, per poi prendere il largo negli ultimi cinque chilometri: nessuna tiene il suo passo e per lei arriva una comoda vittoria.

Dietro invece c’è battaglia, si forma un terzetto composto dalla Pozzobon, Somenek Onon e Grangeon. La francese è la prima a prendere l’iniziativa, ma non fa la differenza. I nervi sono tesi, l’azzurra si prende anche un ceffone dalla Grangeon ma nessuna delle tre riesce a scollarsi di dosso le contendenti. Nell’ultimo chilometro la Somenek Onon perde un po’ di terreno, lasciando alle avversarie la battaglia per l’argento: Barbara parte avanti, ma viene superata dalla transalpina negli ultimi metri portandosi comunque a casa un bronzo.

