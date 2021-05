Axel Reymond si conferma il re della 25 chilometri. Il nuotatore francese trionfa agli Europei di nuoto di fondo in corso di svolgimento nella Lupa Lake, a Budapest (Ungheria), vincendo il terzo oro continentale della sua carriera con il tempo di 4h35'39"8. Anche l’Italia sorride con l’argento di Matteo Furlan, emerso negli ultimi chilometri e difesosi al meglio dal ritorno di Kirill Abrosimov, battendolo allo sprint. Chiude ai piedi del podio Alessio Occhipinti, a sei secondi dal russo, sesto posto per Simone Ruffini alle spalle dell’olandese Lars Bottelier.

La prima azione è del francese Axel Reymond, subito rintuzzata dal nostro Furlan. Al termine del primo giro è il ceco Kozubek a prendere l’iniziativa, facendo l’andatura procurandosi un vantaggio di 9” al termine del terzo giro. Tutti i migliori sono lì, compresi gli azzurri che rimangono nella pancia del gruppo in attesa del momento giusto.

Occhipinti quarto, Ruffini sesto

La gara è però senza un vero e proprio padrone: Ruffini si fa vedere con una sgasata passati i nove chilometri di corsa, tirando il gruppo per un paio di chilometri, poi sale di nuovo in cattedra Reymond che aumenta il ritmo provando a tirare il collo ai propri avversari. Il francese conduce per sette chilometri, fino ai -6 dal traguardo quando Occhipinti, il più brillante fra gli azzurri, si porta brevemente in testa.

Ma Reymond è assatanato e continua a tirare come un matto, con Bottelier, Occhipinti e Furlan che provano a mettersi a ruota. Negli ultimi 2500 metri il francese accelera sempre di più, il romano perde contatto mentre Furlan cerca di riportarsi sotto, ma è troppo tardi: Reymond si prende l’oro, mentre l’azzurro si difende dal ritorno di Abrosimov in maniera intelligente e mantiene il secondo posto.

