Federica Pellegrini sta vivendo con attesa la sua quarantena per la positività al Covid-19. La pluricampionessa mondiale dei 200 stile libero e vedette del nuoto italiano e internazionale avrebbe dovuto dirigersi lunedì verso Budapest (Ungheria), dove ha preso il via l’International Swimming League 2020, la cosiddetta “Champions League” natatoria. Ebbene, l’esito del tampone a cui si è sottoposta l’ha costretta a rinunciareper il momento all’evento, dovendo affrontare 10 giorni di isolamento come previsto dalle norme italiane.