Federica Pellegrini: "I ricordi più belli sono l'oro a Pechino 2008 e i Mondiali 2009 a Roma"

Federica Pellegrini aveva in mente un chiaro obiettivo in vista di questa estate: le Olimpiadi di Tokyo 2020. Lei, campionessa del mondo in carica nei 200 stile libero a Gwangju (Corea del Sud), desiderava una chiosa d’autore nella competizione a Cinque Cerchi. Purtroppo, la pandemia ha cambiato le carte in tavola e quindi Federica dovrà gestire un altro anno di allenamenti e di preparazione.

Una sfida non semplice, parlando di un’atleta classe ’88. Lei, però, con la solita determinazione, il suo target ce l’ha impresso in mente e le motivazioni per fare bene in terra nipponica non mancheranno. Guardando però a quello che è stato, l’azzurra, in una video-intervista su Instagram (canale Jakeofficial), ha risposto alla domanda sul suo più bel ricordo in carriera. La sua risposta è stata chiara:

L’oro vinto alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 è stato il coronamento di un sogno, perché qualunque atleta che gareggi in una disciplina olimpica ha questa aspirazione. Devo dire però che anche le emozioni vissute a Roma, in quel Mondiale 2009, me le porterò per sempre dentro. Non è stata solo la doppietta 200-400 stile libero (con record del mondo ndr), ma anche l’atmosfera, il calore in quella piscina sono stati aspetti unici

La speranza per gli appassionati è che l’azzurra sappia davvero regalarsi qualcosa di speciale ai Giochi e chiudere nella maniera migliore possibile una carriera ricca di successi, caratterizzata da un oro e un argento alle Olimpiadi, undici medaglie mondiali (6 ori, 4 argenti, 1 bronzo) e quindici europee (7 ori, 4 argenti, 4 bronzi).

