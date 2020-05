Federica Pellegrini: "La ripresa è importante per tutti, non solo per il calcio"

La campionessa di nuoto ha già ripreso ad allenarsi ma le gare sono un'altra cosa: "Penso che torneremo a gareggiare nel 2021, ma non si ancora"

La ripartenza del calcio è fondamentale per i tifosi, ma lo stesso vale per gli appassionati degli altri sport. Gli sport di squadra stanno faticando

Federica Pellegrini torna a parlare della situazione dello sport in Italia in una chat con Michelin.

"Non ho nulla contro il calcio, so che è lo sport più importante. Non vorrei però che gli altri vengano denigrati. Penso che il governo abbia fatto quello che ha potuto con le informazioni in possesso. Nuoto? Penso che torneremo a gareggiare nel 2021, ma sono fonti ufficiose".

Le gare mi mancano

"Mi manca gareggiare in vasca, mi è mancato in questo periodo d'assenza forzata e mi mancherà ancora per un po'. Fonti ufficiose dicono che non si riprenderà prima del 2021. Un anno e mezzo di soli allenamenti è lungo per arrivare alle Olimpiadi. Speriamo di organizzare delle gare un po' prima, perché sono importanti. Credo che il CIO abbia preso la decisione giusta, anzi giustissima visto quello che è successo nel mondo".

Un periodo difficile

"All'inizio del lockdown ci siamo ritrovati molto più uniti come nazione. A parte la varia propaganda politica che da metà in poi l'ha fatta da padrona, dall'inizio di questa forte difficoltà del Paese ci siamo trovati molto più uniti. Sono rimasta stupita dalla solidarietà della gente in qualsiasi frangente".

