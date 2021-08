Nuoto

Federica Pellegrini: "Matrimonio con Matteo Giunta? Mi spiace per voi ma non è in programma"

NUOTO - Federica Pellegrini, impegnata alla piscina comunale di Jesolo dove sta ultimando la preparazione in vista dell'ISL di Napoli parla anche della sua relazione con l’allenatore Matteo Giunta: “La nostra quotidianità in acqua non è cambiata granché, lui è sempre l’allenatore e io l’atleta. Era un po’ il segreto di pulcinella perché lo sapevano tutti ma ho apprezzato che....".

