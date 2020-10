Il focolaio potrebbe essere stato all'interno del team di lavoro di Italia's Got Talent, il programma televisivo di cui Federica è giudice insieme a Frank Matano. Joe Bastianich e Mara Maionchi, a sua volta positiva al Covid-19 e ricoverata in ospedale. "In quel weekend ero a Roma a fare Italia’s Got Talent ed eravamo controllatissimi. Ho viaggiato in treno, sono stata in hotel. Non sono andata a cena con persone estranee alla produzione - spiega - Avevo paura di dovermi fermare. Se ho pensato «Questo è un segno, smetto?» Un po’ sì, ho 32 anni, ogni volta che si riprende dopo uno stop lungo io faccio fatica per recuperare. In più già venivo da un virus intestinale che mi ha uccisa, ti dici «sei forte, avanti», e invece sono crollata".