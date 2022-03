Federica Pellegrini da nuotatrice ad ambasciatrice dei suoi ex colleghi. Premiata a Roma per la sua strepitosa carriera dall'Associazione Stampa Estera, la Divina è stata poi intercettata dall'ANSA ha parlato del calendario fitto di impegni cui dovranno sottoporsi i suoi ormai ex colleghi.

Con le continue rivoluzioni imposte dal Covid, infatti, i Mondiali del 2021 sono slittati continuamente, con il risultato che si disputeranno quest'anno a Budapest, il prossimo a Fukuoka e nel 2024 a Doha (nell'anno olimpico, evento inedito).

I Mondiali di Budapest? Ho scritto a diversi atleti per conoscere il loro feeling riguardo a questo calendario così denso di gare, e sono tutti in difficoltà.

Pellegrini poi spiega le ragioni di questi problemi: "Tra Europei, Mondiali, Giochi del Commonwealth e le selezioni ad aprile, è difficile per un nuotatore scegliere che cosa preparare e quando prepararlo. Ci saranno tre mondiali in vasca olimpica in tre anni, non è mai successo. Il calendario si poteva pensare meglio, dando priorità alla preparazione degli atleti".

Federica Pellegrini sarà presente anche agli Europei di Roma, ma soltanto da spettatrice, e farà ovviamente il tifo per gli azzurri: "È una competizione in cui l'Italia ha sempre fatto incetta di medaglie. Sarà una grandissima vetrina per la squadra azzurra, che gioca in casa".

