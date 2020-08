Federica Pellegrini: "Tempo un po' alto, mi aspettavo di più dai 100. Ma è un punto di partenza"

Dal nostro partner OAsport.it

Federica Pellegrini ha vinto i 100 metri stile libero al Trofeo Settecolli, quest’anno valevoli anche come Campionati italiani visto la situazione pandemica che ha bloccato diverse gare durante la stagione. La “Divina” si è imposta con un poco rilevante 54.33, tempo ben al di sopra delle aspettative per una fuoriclasse di questo calibro anche se in una stagione diversa dalle altre. La veneta ha comunque toccato la piastra per prima a Roma dopo aver già brillato sui 50 metri nella giornata di martedì

Nuoto Federica Pellegrini vince nei 100 stile libero al Settecolli: buon 3° posto per Silvia Di Pietro DA 2 ORE

54.3 onestamente non è un grandissimo tempo, mi aspettavo di andare sotto dopo il 50 di ieri. Va bene così, è un punto di partenza. Mi mancava l’adrenalina della gara, anche se in allenamento abbiamo cercato di ricrearla ogni fine settimana, ma non è la stessa cosa. Mettersi il costume era importante, tornare a gareggiare ci serviva. [Federica Pellegrini a Rai Sport]

Federica Pellegrini è poi tornata a parlare degli amati 200 metri che la attendono nei prossimi giorni: “Non so cosa aspettarmi. Ieri il 50 è stato obiettivamente veloce, il 100 un po’ meno delle aspettative“.

Play Icon WATCH Da Pellegrini a Tempesti: i campioni azzurri che continueranno per essere a Tokyo nel 2021 00:01:40

Nuoto Bendetta Pilato da urlo! Vince i 50 rana al Settecolli e trova il record italiano assoluto DA 2 ORE