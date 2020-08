Federica Pellegrini vince nei 100 stile libero al Settecolli: buon 3° posto per Silvia Di Pietro

Dal nostro partner OAsport.it

Federica Pellegrini timbra il cartellino nei 100 stile libero al Trofeo Settecolli con il tempo di 54″33, precedendo la belga Valentine Dumont (54″91) e Silvia Di Pietro (54″96).

Nuoto Pellegrini: "Mai così forte a dicembre, un tempo così è segno che stiamo facendo bene" 14/12/2019 A 17:17

Una prestazione meno brillante di quella che la veneta si aspettava, se confrontata con quella del giorno precedente nei 50 stile libero. Tuttavia, la condizione è quella che è. Nella seconda vasca (27″88) non ha dilagato come solitamente riesce a fare. Segno inequivocabile di una preparazione un po’ così, come confermato anche dallo stesso tecnico Mario Giunta prima dell'inizione della competizione. Giovedì 13 agosto, sarà la volta dei 200 stile libero e vedremo di che cosa sarà capace.

Indubbiamente le quattro vasche sono il focus della fuoriclasse azzurra, visto che i 100 sl sono sempre stati un modo per testare il passaggio. Per cui quello che se ne può trarre, pensando alla prova citata, è un bel punto di domanda su quanto la Pellegrini potrà fare nella vasca romana.

Play Icon WATCH Federica Pellegrini torna ad allenarsi: ecco le sue prime bracciate dopo il lockdown 00:01:40

Nuoto La Pellegrini stravince i 200 stile libero, ma niente pass per Tokyo 2020 (per ora) 14/12/2019 A 16:58