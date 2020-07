Filippo Magnini: "A settembre deciderò se provare a centrare le Olimpiadi"

Dal nostro partner OAsport.it

Filippo Magnini starebbe pensando ad un clamoroso ritorno in vasca per provare a centrare le Olimpiadi di Tokyo, spostate ormai al 2021: l’azzurro, secondo quanto riferito da RaiSport, potrebbe tornare ad allenarsi con l’obiettivo di ottenere la qualificazione ai Giochi del prossimo anno. L’apertura a questa possibilità è avvenuta a margine della 19ma edizione del Festival “Il libro possibile”, in corso di svolgimento a Polignano a Mare fino a sabato 11 luglio. Per ora si tratta soltanto di un’ipotesi, che però potrebbe prendere corpo a partire dal prossimo autunno.

Così Filippo Magnini: Spostare le Olimpiadi di un anno probabilmente ha accesso in me la scintilla, il pensiero, forse di potermi ributtare, ma per ora è solo un pensiero e mi voglio godere l’estate. Adesso il mondo si sta riaprendo, avrò modo di pensare, poi a settembre deciderò.

Nuoto Quadarella: “A Tokyo saranno le mie Olimpiadi, ho imparato dal duello con Ledecky” IERI A 08:21

Magnini, classe '82, ha partecipato a tre edizioni dei Giochi Olimpici: Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012. Ha ottenuto un bronzo alla sua prima presenza a cinque cerchi, il bronzo nella 4x200 metri stile libero. A livello individuale il suo miglior risultato è il quinto posto nei 100 stile libero ad Atene.

Play Icon WATCH Federica Pellegrini torna ad allenarsi: ecco le sue prime bracciate dopo il lockdown 00:01:40

Nuoto Settecolli 2020 confermato ad agosto a Roma! Le gare saranno valide anche per gli Assoluti 27/06/2020 A 10:28