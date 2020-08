Gregorio Paltrinieri: "7:40 è un tempo incredibile, sono contento visto i tanti cambiamenti"

Dal nostro partner OAsport.it

Gregorio Paltrinieri ha sfoderato una prestazione maiuscola al Trofeo Settecolli, quest’anno valido anche per i Campionati italiani. Il carpigiano si è letteralmente esaltato sugli 800 metri stile libero al Foro Italico di Roma e ha stampato un notevole 7:40.22, un tempo davvero di lusso che rappresenta anche il record dei campionati. Il Campione del Mondo della specialità ha fatto il vuoto e ha rifilato sei secondi di distacco a Gabriele Detti, a dimostrazione di una gara dominata in lungo e in largo.

Non aspettavo le gare per valutare il mio programma perché ero sicuro che stesse andando bene, che mi divertivo di più e che condividevo di più quello che facevo. Questa è la cosa più importante, in questo momento, della mia carriera. 7:40 è un tempo incredibile se penso anche a tutte le cose che ho cambiato, anche perché volevamo mantenere una bella condizione per due settimane perché settimana prossima ho il fondo. Si tratta di un tempo importante e io sono contento. Ero convinto che quello che stavo facendo in allenamento lo sentivo giusto per me, sono arrivato qui senza puntare a un tempo. Ho preso questo evento per testarmi, ero tranquillissimo, non pensavo a niente ed è venuta fuori una bella gara. [Gregorio Paltrinieri a Rai Sport]

Bella faticaccia, sensazione diversa rispetto a ieri. Non ho riposato per bene dalla gara di ieri, ho voluto strafare nella prima parte. Sentivo una differenza anche nelle braccia. Questi mesi si fanno sentire. Molto bene Paltrinieri, ma sono convinto che al momento giusto potremo duellare per bene uno contro l’altro. In questo periodo sono cambiate tante cose, ma ci sono i presupposti per divertirci con dei bei testa a testa. Mi manca come compagno di allenamento, come amico non è cambiato tanto anche perché continuiamo a sentirci

