Gregorio Paltrinieri si separa da coach Morini: scelta dettata dall'obiettivo acque libere

Grgorio Paltrinieri e Stefano Morini si separano. Dopo un lunghissimo sodalizio tra il nuotatore e il suo tecnico, le strade dei due si separano. Lo rende noto il sito della Federnuoto con un comunicato ufficiale, che spiega come l'intenzione di Grg sia quella di focalizzarsi non più solo su 800 e 1500 m in vasca, ma anche sulla 10 km in acque libere, e per questo ha bisogno di cambuare orientamento tecnico. Un progetto che coinvolge anche Domenico Acerenza, che si allenava con Paltrinieri e che con il carpigiano ha conquistato l'argento mondiale nella 5 km a squadre insieme a Giulia Gabbrielleschi e a Rachele Bruni, già allenata dal nuovo tecnico di Paltrinieri, Fabrizio Antonelli.

Ecco le dichiarazioni di Greg sul sito della FIN:

Senza il Moro non sarei mai diventato un campione. Non vorresti mai che certe storie finissero; Morini è stato molto più di un semplice allenatore. Sono arrivato al centro federale con sogni, speranze e obiettivi che abbiamo centrato praticamente tutti. Ero un ragazzino e sono un uomo. Basti pensare che quando sono arrivato dividevo la stanza con Detti, eravamo degli adolescenti. Nel frattempo ci siamo diplomati, siamo cresciuti medaglia dopo medaglia. Abbiamo conquistato la stanza singola e adesso vivo in una mia casa, a pochi metri dal centro con la mia compagna, Letizia.

Per il Moro ci sono solo belle parole:

Morini è il migliore allenatore che potesse formarmi, crescermi, seguirmi nella vita come a bordo vasca. Il nostro rapporto va ben oltre la piscina, è uno di famiglia. Anche per questo motivo ritengo giusto compiere questa scelta. E' come se un figlio comunicasse alla famiglia che va a vivere fuori casa, con tutte le responsabilità che ne conseguono. E' un ulteriore momento di crescita. Nel contempo provo anche eccitazione perché mi immergo totalmente in un altro tipo di progetto, con enormi stimoli e pari ambizioni. Sento la necessità di confrontarmi con un tecnico che sia maggiormente specializzato nel nuoto di fondo. Disciplina che amo da quando sono ragazzino e in cui credo fortemente. Pertanto ho individuato insieme allo staff tecnico-dirigenziale della federazione Fabrizio Antonelli.

Rammaricato ovviamente, ma conscio della circostanza, Morini:

Non nascondo il dispiacere per questa scelta. Pur comprendendo le ragioni, avrei preferito completare il ciclo olimpico; portare Paltrinieri sino a Tokyo curando il lavoro in corsia e quello in acque libere in sinergia allo staff tecnico della nazionale di fondo. Gli obiettivi erano chiari: difendere l’oro olimpico conquistato nei 1500 a Rio de Janeiro, provare a vincere quello degli 800 di cui è campione del mondo ed essere il più competitivo possibile nella 10 chilometri. Però Gregorio ha bisogno di un contributo diverso, che preveda maggiore spazio e incidenza del fondo nei programmi di allenamento e gare. Ovviamente resterò sempre a disposizione per eventuali necessità. Come ha detto, il nostro rapporto va oltre quello tra allenatore e atleta e la sua scelta non pregiudica il nostro legame tecnico ed affettivo. Spero che trovi ciò che cerca. Gregorio è un campione in allenamento, in gara e nella vita. Abbiamo vissuto insieme nove anni di grandi trionfi che continuano ad emozionarmi; proseguiremo a scriverne altri distanti, ma uniti. Slogan che in questo periodo ci sta proprio bene

