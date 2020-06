La FIN diffonde il calendario post pandemia: Settecolli a metà agosto

Dal nostro partner OAsport.it

Anche il mondo del nuoto inizia a vedere la luce in fondo al tunnel dopo un periodo durissimo a causa della pandemia. Il Consiglio Federale ha approfondito la possibilità di riprendere le varie competizioni, osservando naturalmente le normative previste per contenere il rischio contagio. La Federnuoto ha così pianificato l’organizzazione di eventi, ancora non ufficiali e in date provvisorie. Spicca il Trofeo Internazionale Sette Colli di nuoto che dovrebbe andare in scena dal 12 al 14 agosto allo Stadio del Nuoto di Roma e che varrà anche come Campionato italiano assoluto.

I tricolori di tuffi dovrebbero essere assegnati a Bolzano il 5-7 agosto mentre i titoli di nuoto sincronizzato verrebbero messi in palio a Savona dal 7 al 9 agosto, la kermesse nazionale di nuoto di fondo dovrebbe avere luogo a Piombino (18-21 agosto). Ci sarebbe spazio anche per le Nazionali di pallanuoto con due quadrangolari a Ostia da svolgersi entro la metà di agosto e la Coppa Italia a settembre.

Nuoto Federica Pellegrini: "I ricordi più belli sono l'oro a Pechino 2008 e i Mondiali 2009 a Roma" 05/06/2020 A 14:03

L’organizzazione delle manifestazioni sarà supportata da interventi e contributi diretti e indiretti a sostegno delle società che prenderanno parte all’attività e dei comitati regionali preposti ad organizzarla.

stefano.villa@oasport.it

Nuoto Federica Pellegrini: "Il nuoto è la mia vita, l’obiettivo resta Tokyo" 02/06/2020 A 15:26