“Ci vediamo a Riccione!”Filippo Magnini dà l’appuntamento alla prossima settimana, proprio nel luogo in cui 1100 giorni fa annunciò al microfono che lasciava l’attività agonistica. Dopo il buon 200 stile in vasca corta di ieri, Filippo Magnini è tornato a gareggiare nella specialità che lo ha visto trionfare per due volte al Campionato del Mondo, i 100 stile libero.

Il dado è tratto e la rincorsa olimpica, difficile, maledettamente complicata ma non impossibile, è lanciata. Questa mattina a Lodi Re Magno ha nuotato la sua gara, i 100 stile in 50″59 con un passaggio in 24″21: vittoria nella serie e qualificazione ai Campionati Italiani centrata anche per la distanza più breve dopo i 200 stile di ieri.

I tempi che lo potrebbero rimettere in corsa per la qualificazione olimpica nella staffetta sono ancora lontani poco meno di due secondi ma non tanto da togliere il sorriso al campione pesarese che, anzi, definisce ottimo il tempo fatto segnare alla piscina di Lodi che ospitava le qualificazioni regionali lombarde (Magnini è tesserato per i Nuotatori Milanesi). “Dopo tre anni va bene così e sono soddisfatto del mio tempo – ha dichiarato –. Le sensazioni sono state buone come ieri, c’era meno emozione, anche se si trattava di vasca lunga. Sono felice di essere tornato e adesso ci vediamo ai Campionati Italiani“.

Il guanto di sfida è lanciato e l’iniezione di fiducia che Magnini chiedeva a questa due giorni di ritorno alle gare è arrivata puntuale. Una decina di giorni in più di lavoro permetteranno a Magnini di arrivare in buone condizioni a Riccione dove un obiettivo plausibile sarà quello di cercare di nuotare al di sotto dei 50″.

