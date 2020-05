Magnini verso il ritorno: "La gente mi spinge, sarei il più anziano a nuotare alle Olimpiadi"

Dal nostro partner OAsport.it

Filippo Magnini starebbe valutando un incredibile ritorno alle gare. Dopo l’assoluzione dall’accusa di doping, il nuotatore 38enne sta cominciando a ripensare all’agonismo, dopo una carriera costellata di grandissimi successi. Il due volte campione del Mondo avrebbe in mente di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

E’ stato proprio Magnini a raccontare cosa si aspetta dal futuro in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport

Mi prendo l’estate per decidere per adesso rido e mi entusiasmo. I motivi per tornare alle Olimpiadi di Tokyo? Penso a una grande storia: a diventare il nuotatore più anziano della storia dei Giochi, l’inglese Foster ne aveva 38 io ne avrei 39. Penso alla gente che mi spinge e mi dice torna capitano, il nuoto senza di te non è la stessa cosa e dopo tutto quello che ho passato in questi anni… Penso a Giorgia, a Sofia e al figlio che sta per arrivare, potermi fare vedere da loro sugli spalti: una spinta in più

Magnini ha sottolineato che la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo sarebbe solo come componente della staffetta, vista anche l’assenza dalle gare che dura da molti mesi: “Farei solo lo steffettista. Il pensiero del ritorno mi è venuto solo dopo la notizia del rinvio dei Giochi al 2021: è uno spiraglio. Penso di avere una storia sportiva particolare: ho vinto, ho perso, mi sono rialzato. Fare la quinta Olimpiade dopo quanto mi è successo è una storia da portabandiera“.

In chiusura della sua intervista Magnini ha sottolineato quanto è stata importante Giorgia Palmas in questa fase molto difficile della sua vita: “Lei è tranquilla, mi spinge a fare ciò che mi rende felice. Noi siamo ormai una cosa unica e questo mi carica moltissimo. La mancanza dalle gare? Non mi sono mancate perchè quando ho deciso di lasciare ero saturo, non ho passato le giornate a chiedermi quanto mi mancasse il nuoto. Io amo lo sport e l’ho praticato in modo diverso“.

