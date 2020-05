Manuel Bortuzzo torna a nuotare per inseguire il sogno proibito di Tokyo 2020

Dal nostro partner OAsport.it

Ci sono storie che toccano l’opinione pubblica in maniera diversa dalle altre, visi e sorrisi che continuano a rimanere impressi e a suscitare emozioni anche a distanza di mesi, personaggi che per il loro carisma e per il loro coraggio non smetteranno mai di avere una folla sempre pronta a sostenerli e a spingerli verso i loro obiettivi. Uno di questi ragazzi è il giovane nuotatore friulano Manuel Bortuzzo, ormai simbolo della vittoria della grinta e dell’educazione sulla sfortuna e la criminalità.

A più di un anno dalla sparatoria in cui è rimasto coinvolto e nella quale un colpo ricevuto gli ha provocato una lesione spinale e la conseguente paralisi degli arti inferiori, il ventunenne è ormai stabilmente diventato un punto di riferimento per moltissimi altri giovani che vivono situazioni di difficoltà simili alle sue.

Nuoto Magnini si rimette in gioco: "Tokyo 2021 è il mio sogno nel cassetto" 24/05/2020 A 12:22

Nel suo libro, nel film che uscirà su di lui e in ogni intervista o apparizione pubblica, Manuel ha infatti sempre dimostrato un’ammirevole educazione nei confronti di coloro che lo hanno ridotto in questo stato ed una grandissima determinazione in vista di un futuro che è intenzionato a scrivere di proprio pugno, senza di certo farsi influenzare da una sedia a rotelle che gli impedisce di correre come un tempo.

Per Manuel, dopo l’incidente e il periodo di inevitabile “fama”, tutto è lentamente tornato alla normalità, ovviamente nella nuova non facile situazione. In molti sostenevano che il suo quotidiano ottimismo e la sua cieca fiducia nel futuro sarebbero svaniti con la speranza della luce dei riflettori, ma Bortuzzo ha ancora una volta stupito tutti.

Nella sua solita semplicità e coerenza, il nativo di Trieste si è infatti continuato ad allenare e ad impegnare nelle sedute di riabilitazione per rendersi pronto ad inseguire il suo sogno: tornare a nuotare. Dopo oltre un anno di terapie il sogno di Bortuzzo si è finalmente realizzato e il mezzofondista di grande talento, che già si allenava nel gruppo di Stefano Morini, è finalmente tornato a tuffarsi ad Ostia, con la squadra paralimpica.

Dopo lo stop dovuto al covid-19, proprio ieri Manuel ha postato una foto che lo ritrae nuovamente in piscina, pronto a ricominciare ad allenarsi per le Paralimpiadi di Tokyo, il cui rinvio di un anno potrebbe giovare al diciannovenne, poiché gli permetterà di avere 12 mesi in più per ritagliarsi un posto nella Nazionale più competitiva del pianeta. Le difficoltà verso una possibile qualificazione per Tokyo appaiono molteplici e gli avversari di Bortuzzo per la corsa a questo appuntamento così magico sembrano essere più che validi. Quel che è certo è che uno come lui, di certo, non si farà intimorire da niente e da nessuno.

Nuoto Benedetta Pilato: non conta il tempo che fai, ma quanto sei felice 18/05/2020 A 15:00