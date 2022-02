La FINA (Federazione Internazionale del Nuoto) ha ufficializzato le date dei prossimi Mondiali, confermando lo slittamento della rassegna al 2023. La manifestazione era in programma per il prossimo mese di maggio a Fukuoka (Giappone), ma a seguito delle restrizioni pandemiche si è deciso di calendarizzarla tra circa un anno e mezzo (dal 14 al 30 luglio 2023 per l’esattezza).

Ciò significa che assisteremo a due edizioni consecutive dei Mondiali, con la rassegna iridata di Doha 2024 che si disputerà a gennaio, dunque sei mesi prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Inoltre, a dicembre dello stesso anno, i nuotatori si sfideranno nel Mondiale in vasca corta.

Di seguito il comunicato del presidente della FINA Husain Al-Musallam con l’annuncio delle novità:“Data l’attuale situazione pandemica e le misure attualmente in atto in Giappone, la FINA e le principali parti interessate del Comitato Organizzatore di Fukuoka 2022 hanno concordato di riprogrammare i 19esimi Campionati Mondiali FINA al 14-30 luglio 2023. I 20esimi Campionati Mondiali FINA a Doha, in Qatar, si svolgeranno nel gennaio 2024”.

“Queste decisioni – prosegue la nota – Sono state prese nel migliore interesse di tutte le parti coinvolte. La FINA continuerà a dare la priorità al benessere dei partecipanti e a prendere decisioni il prima possibile date le circostanze, al fine di fornire certezze agli atleti e a coloro che li supportano”.

