La prima giornata dei Mondiali in vasca corta di nuoto ad Abu Dhabi ha il suo uomo di copertina, ed è italiano: si chiama Alberto Razzetti, che dopo aver conquistato l’oro nei 200 farfalla, si regala anche un bronzo poco più di mezz’ora dopo nei 200 misti, firmando anche il record italiano in 1’51”54 alle spalle del giapponese Daiya Seto (1’51”15) e lo statunitense Carson Foster (1’51”35).

Il ventiduenne originario di Lavagna non aveva ancora smaltito la sbornia del podio e della medaglia d’oro che si era appuntato al collo, con la premiazione avvenuta poco prima della sua seconda gara di giornata: Razzetti è stato bravissimo a resettare la propria mente, forse spinto dall’adrenalina della grande conquista che aveva ottenuto in precedenza.

Arrivato in vasca 3, ha subito iniziato a pestare forte, con i primi 50 metri, quelli prediletti a farfalla, che hanno fatto capire a tutti che l’azzurro non era per nulla sazio: tempo di quattro decimi più basso rispetto a quanto fatto registrare nella vittoriosa finale di poco prima. A dorso e a rana Alberto ha dovuto tamponare, con Seto che prende il largo e Foster che lo segue a ruota, ma negli ultimi 50 metri a stile libero Razzetti ha dato fondo a tutte le sue energie, staccando il greco Andreas Vazaios di quattro decimi di secondo.

Lontani gli altri: quinto posto per il cinese Shun Wang, che ferma il cronometro in 1’53”41; sesto l’altro statunitense Kieran Smith, in 1’53”76, avanti al britannico Duncan Scott, in 1’54”08, e all’isrealiano Yakov Toumarkin, in 1’54”61.

