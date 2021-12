Lorenzo Mora ha conquistato un’inattesa medaglia d’argento sui 50 metri dorso ai Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta. L’azzurro non era tra i favoriti della vigilia nella gara sulle due vasche ed è riuscito a guadagnare un podio di assoluto spessore tecnico col tempo di 22.90, ottenendo il risultato ex aequo col tedesco Christian Diener, a 24 centesimi dal russo Kliment Kolesnikov.

Il 23enne azzurro, un mesetto fa argento sui 200 dorso agli Europei in corta, ha ottenuto il miglior risultato della carriera e questa prestazione rappresenta un eccellente trampolino di lancio per il prossimo futuro del carpigiano. Battuti di un soffio il russo Pavel Samusenko (a tre centesimi) e il buon Michele Lamberti (a 4 centesimi). Per l'Italia si tratta dell'11ª medaglia.

