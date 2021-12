Matteo Rivolta ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri farfalla ai Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta. L’azzurro si è distinto nella vasca di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), toccando la piastra col tempo di 22.02, sbriciolando di 12 centesimi il suo record italiano (22.14 lo scorso 6 novembre agli Europei di Kazan) e ribadendo di essere entrato in una nuova dimensione in un’annata agonistica semplicemente da incorniciare.

Dylan Carter (21.98) e soprattutto al brasiliano Nicholas Santos, capace di trionfare a 41 anni suonati col crono di 21.93 (già oro a Istanbul 2012 e ad Hangzhou 2018, detentore del record del mondo in 21.75). Il fresco Campione del Mondo dei 100 farfalla, che una trentina di minuti prima aveva conquistato il bronzo con la staffetta 4×50 mista , ha saputo fare la differenza anche sulla mezza distanza, interpretando ottimamente la prima vasca e poi riemergendo nella seconda parte di una gara di altissimo spessore. Il 30enne è andato vicinissimo allo sfondare il muro dei 22 secondi ed è salito sul terzo gradino del podio con pieno merito, inchinandosi soltanto a(21.98) e soprattutto al brasiliano, capace di trionfare a 41 anni suonati col crono di 21.93 (già oro a Istanbul 2012 e ad Hangzhou 2018, detentore del record del mondo in 21.75).

