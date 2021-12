L’Italia mette la ciliegina sulla torta ai Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta. I Titani di Abu Dhabi: la 4×100 misti maschile sale sul tetto del Pianeta e conquista l’ambito scettro in una delle staffette più prestigiose nella vasca da 25 metri. La nostra Nazionale trionfa in maniera imperterrita negli Emirati Arabi Uniti e detta legge in una prova tanto amata, concretizzando uno dei sogni più impellenti della vigilia.

Il quartetto tricolore ha vinto in maniera schiacciante, da autentica potenza globale e col vertiginoso tempo di 3:19.76, ad appena sei decimi dal record del mondo che la Russia detiene dal 2009 e demolendo di cinque secondi il record nazionale (gli Aqua Centurions si fermarono a 3:24.54 lo scorso 4 settembre a Napoli).

Lorenzo Mora ha ben figurato nella frazione iniziale a dorso (pochi giorni fa argento sui 50) e ha tenuto l’Italia in linea di galleggiamento con 50.34. Nicolò Martinenghi, argento pochi minuti prima nei 50 rana per appena due centesimi, è stato pregevole a rana (55.94) e ha ceduto il testimone a un maestoso Matteo Rivolta.

Il fresco Campione del Mondo dei 100 farfalla ha giganteggiato a delfino (48.43) e poi Alessandro Miressi, che a inizio pomeriggio si era imposto sui 100 stile libero, ha aperto il gas nelle quattro vasche conclusive e ha demolito definitivamente la concorrenza con un parziale finale di 45.05.

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove si gareggiava in vasca lunga, l’Italia conquista la medaglia di bronzo in questa specialità (Martinenghi e Miressi erano in acqua). Gli azzurri hanno rifilato 74 centesimi di distacco agli USA (3:20.50 per Shaine Casas, Nic Fink, Trenton Julian e Ryan Held), mentre la Russia completa il podio (3:20.65 per Kliment Kolesnikov, Danil Semianinov, Andrei Minakov e Aleksandr Shchegolev).

