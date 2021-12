Alberto Razzetti sontuoso. Il ligure ha realizzato la propria impresa, aggiudicandosi la Finale dei 200 farfalla uomini dei Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta.

Nella piscina da 25 metri di Abu Dhabi l’azzurro ha saputo interpretare alla perfezione il proprio incedere con un passaggio ai 100 metri da 52.53 in terza posizione.

Nella seconda parte, poi, ‘Razzo’ ha cambiato marcia e per i rivali che avevano cercato di forzare c’è stato poco da fare. Hanno provato prima il sudafricano Chad Le Clos (terzo in 1:49.84) e poi l’americano Trenton Julian (quarto in 1:50.01) a far saltare il banco.

La progressione però dell’italiano è stata dirompente soprattutto nel terzo 50 metri nuotato in 28.13 e ciò è stato fondamentale per la chiusura in 1:49.06 (quinto tempo di sempre), sbriciolando letteralmente il primato italiano che gli apparteneva di 1:50.24. Alle sue spalle si sono classificati lo svizzero Noe Ponti (1:49.61) e appunto Le Clos.

