L’Italia conquista una luccicante medaglia d’argento con la 4×100 stile libero ai Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta. Il quartetto tricolore si esalta nelle acque di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e mette paura alla quotata Russia, sognando per larghi tratti il trionfo e inchinandosi soltanto nel finale per 16 centesimi nei confronti del blasonato avversario. Si tratta di un grande ritorno sul podio iridato per il Bel Paese, visto che non si sorrideva da ben nove anni in questa specialità(argento a Istanbul 2012 alle spalle degli USA).

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri fanno nuovamente festa dopo l’argento conquistato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sempre con questa staffetta (ma naturalmente si gareggiava in vasca lunga). A loro si unisce Leonardo Deplano per un risultato di spessore che chiude una bella prima giornata a questi Mondiali, caratterizzati in particolar modo dallo show di Alberto Razzetti (oro nei 200 farfalla e bronzo nei 200 misti).

Alessandro Miressi si è distinto al lancio e, grazie a una bella seconda parte di gara, ha portato l’Italia in seconda posizione a 37 centesimi di distacco dagli USA, davanti alla Russia che ha schierato Kliment Kolesnikov. Thomas Ceccon è stato superlativo con una virata stellare ai 25 metri, poi giganteggia nella seconda metà e gli azzurri transitano in prima posizione con 22 centesimi di margine sul russo Andrei Minakov. Deplano cerca di forzare il ritmo nelle battute iniziali, passa con 0.44 di vantaggio ai 50, ma Vladislav Grinev rientra e l’Italia abbraccia l’ultima frazione con 0.11 di margine.

Lorenzo Zazzeri è bravo a prendere il cambio, cerca di mettere un po’ di luce, ma il testa a testa vibrante negli ultimi 50 metri con Aleksandr Shchegolev si risolve in favore dei russi per appena 16 centesimi. Arriva comunque un ottimo argento, con tanto di record italiano (3:03.61, demolito il 3:05.80 ottenuto ai Mondiali 2018). A completare il podio sono stati gli USA (3:05.42), poi Olanda (3:06.10), Cina (3:10.11), Gran Bretagna (3:10.19), Svizzera (3:11.53), Brasile squalificato.

LA STAFFETTA MISTA 4X100 SFIORA IL PODIO, ORO ALLA GRAN BRETAGNA

