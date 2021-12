Thomas Ceccon ha conquistato una bella medaglia di bronzo sui 100 metri misti ai Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta. L’azzurro continua a incantare in questa stagione da sogno e ha agguantato un podio assolutamente prestigioso. Il 20enne, protagonista dell’argento conquistato dalla 4×100 stile libero tre giorni fa, ha toccato la piastra col tempo di 51"40, riuscendo a piazzare una bella rimonta nello stile libero dopo aver ben figurato tra rana e farfalla.

Il veneto, quest’anno capace di conquistare due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (argento con la 4×100 stile libero, bronzo nella 4x100 misti), si è accodato al russo Kliment Kolesnikov (vincitore da favorito della vigilia in 51.09) e al norvegese Tomoe Hvas (51.35). Marco Orsi ha concluso in settima posizione (51"76), soffrendo nella vasca conclusiva e non riuscendo così a battagliare fino all’ultimo per un posto sul podio, dopo una partenza a razzo che aveva fatto ben sperare il ribattezzato Bomber.

CECCON, PODIO SFIORATO NEI 100 DORSO! GLI HIGHLIGHTS

