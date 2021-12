Nicolò Martinenghi ha conquistato una splendida medaglia d’argento sui 100 metri rana ai Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta. L’azzurro, presentatosi all’atto conclusivo col quinto tempo di ammissione, ha strabiliato nella vasca di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) ed è riuscito a guadagnarsi un meritato posto sul podio, il suo primo in una rassegna iridata (lunga o corta non cambia).

Il 22enne ha interpretato la gara in maniera decisamente intelligente. Nei primi 50 metri ha nuotato in maniera solida e senza strafare, toccando in seconda posizione a 26 centesimi di ritardo dal bielorusso Ilya Shymanovich. La gara è stata particolarmente equilibrata e tanti atleti erano in lizza per le medaglie, ma il nostro portacolori si è scatenato nella seconda parte e nell’ultima vasca ha inscenato una rimonta strepitosa, mettendo paura al rivale che si è imposto col tempo di 55.70 (record dei campionati). L’azzurro si è fermato ad appena 10 centesimi di distacco (55.80) da Shymanovich, precedendo lo statunitense Nic Fink (55.87) e l’olandese Arno Kamminga (56.06).

Si tratta di un ulteriore riconoscimento in una stagione davvero eccezionale per il lombardo, che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 era stato capace di mettersi al collo il bronzo sui 100 rana (chiaramente si gareggiava in vasca lunga) e nella staffetta 4×100 misti. Il fresco Campione d’Europa della specialità (in vasca corta, ha trionfato un mesetto fa nella rassegna continentale di Kazan) ha ribadito la sua enorme caratura internazionale e ha dimostrato di poter davvero puntare a qualcosa di ancora più brillante nel prossimo futuro.

