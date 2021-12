Il programma ha preso il via con le heat della 4×50 stile libero con l’Italia assente. Gli Stati Uniti hanno fatto la voce grossa in 1:35.88 a precedere l’Olanda (1:36.27) e la Svezia (1:36.55). Sprazzi azzurri sono arrivati dai 200 dorso nei quali Lorenzo Mora ha timbrato il cartellino, qualificandosi alla Finale con il quinto tempo: 1:51.06. Bella gara dell’azzurro che ha gestito con grandissima autorevolezza il proprio sforzo, permettendosi un arrivo in scioltezza.

Niente da fare invece per Michele Lamberti che, per via di un calo chiaro negli ultimi 50 metri, ha siglato l’11° crono di 1:52.52 ed è rimasto distante dall’1:50.26 del proprio personale. Grande dimostrazione di forza dell’americano Shaine Casas, oro nei 100 dorso ad Abu Dhabi, che in 1:49.82 ha preceduto il ceco Jan Cejka (1:50.50) e il francese Yohann Ndoye-Brouard (1:50.71). Ultimo dei qualificati il campione europeo Radoslaw Kawecki che ha rischiato non poco (1:52.35).

Autorevole prestazione di Francesca Fangio. L’azzurra ha saputo ben nuotare i 200 rana in batteria con il tempo di 2:20.53, mettendo in mostra personalità e qualità. Pensare a una medaglia nell’atto conclusivo pomeridiano appare ardito, ma il quarto crono di accesso è sicuramente una bella credenziale. La russa Evgeniia Chikunova (2:19.56) è stata la migliore in questa mattinata davanti alla svedese Sophie Hansson (2:20.31) e alla britannica Molly Renshaw (2:20.33).

Italia che ha potuto festeggiare l’en plein di qualificazione alla Finale nelle due staffette (4×100 mista maschile e femminile): gli azzurri hanno ottenuto il 2° tempo di ingresso di 3:25.58, preceduti solo dalla Russia (3:25.01); le ragazze il terzo (3:53.68) alle spalle della Svezia (3:52.67) e del Canada (3:53.04).

