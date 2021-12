Lo si era compreso che il primato del mondo della svedese Sarah Sjoestroem nei 200 stile libero donne in vasca corta avesse le ore contante.

Nella Finale dei Mondiali 2021 di Abu Dhabi (UAE) la rappresentante di Hong Kong Siobhán Haughey aveva le credenziali per migliorare quel limite, visto quanto messo in mostra in questo scorcio di stagione, soprattutto in riferimento alla ISL.

Ebbene, l’atto conclusivo citato ha dato ulteriori conferme di ciò visto che Haughey ha vinto l’oro iridato con lo strepitoso crono di 1:50.31, battendo l’1:50.43 di Sjoestroem. Una prestazione sontuosa quella dell’asiatica, con un passaggio da 53.81 al sotto del limite mondiale. Un passaggio forzato che però l’atleta è stata in grado di gestire vista la chiusura in 28.28 nell’ultimo 50 metri.

Un piccolo capolavoro per lei a precedere la canadese Rebecca Smith (1:52.24) e l’americana Paige Madden (1:53.01). Tempi di rilievo assoluto in una Finale nella quale si è scritto un altro pezzettino di storia, nella specialità che tanto ha amato Federica Pellegrini.

