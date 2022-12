Non delude mai Gregorio Paltrinieri. Il campione azzurro gestisce alla grande la sua distanza e conquista l'oro nei 1500 stile libero dei mondiali in vasca corta di Melbourne. Una prestazione meravigliosa del capitano della nostra nazionale, che si è scrollato di dosso uno dopo l'altro tutti i rivali che hanno provato a turno ad impensierirlo. Una medaglia strameritata per Greg, che ha chiuso davanti al francese Joly e al norvegese Christiansen. Una vittoria per certi versi storica: non trionfava in vasca corta da Doha, nel 2014.

Ad

Parte come al solito su ritmi elevatissimi il capitano della Nazionale, che prova a fare il vuoto già nel primo terzo di gara. Missione compiuta soltanto in parte, perché i (pochi) rivali più accreditati risalgono senza mollare un centimetro. E' soprattutto Christiansen a dare battaglia nelle fasi centrali della finale, infilando alcuni parziali notevoli che costringono Greg a compiere uno sforzo quasi inatteso per mantenere la testa. Paltrinieri, però, reagisce da autentico campione e vasca dopo vasca sfianca definitivamente il norvegese, costretto poi a cedere anche la medaglia d'argento al francese Joly bravissimo a risalire nelle fasi conclusive. Le ultime vasche sono, finalmente, di pura gestione per il nostro azzurro, che torna finalmente ad esultare in vasca corta stabilendo l'ennesimo strepitoso record: nessuno, infatti, aveva mai vinto due ori nei 1500 sl in questo particolare formato di gara. La prima volta per Paltrinieri era arrivata ben otto anni fa, a Doha nel 2014: un esempio incredibile di longevità, un'impresa degna di un campione senza tempo.

Mondiali in vasca corta Show Italia nella 4×100: in finale col miglior tempo. Panziera out 4 ORE FA

Mondiali in vasca corta Forfait Quadarella: salta Melbourne per motivi di salute 07/12/2022 ALLE 19:23