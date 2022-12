Brutto colpo per la Nazionale italiana di nuoto che si appresta ad iniziare i Mondiali in vasca corta in quel di Melbourne (scatteranno settimana prossima, il 13 dicembre). In terra australiana non sarà presente una delle stelle del Bel Paese: Simona Quadarella. La due volte campionessa d’Europa a Roma era annunciata sulla tripla specialità: 400 sl, 800 sl e 1500 sl.

Simona Quadarella esulta davanti al Foro Italico, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ad

Purtroppo, come annunciato dalla FIN: “Consultato lo staff medico e tecnico, ha deciso di non partire per uno stato di salute non perfetto”. Quadarella è reduce dal bronzo mondiale in vasca corta dello scorso anno ad Abu Dhabi, e più recentemente gli ori negli 800 e 1500 stile a Roma.

Nuoto Nuoto, i convocati dell’Italia per i Mondiali in vasca corta 2022 15/11/2022 ALLE 21:59

Il numero degli Azzurri a Melbourne scende così a 19 (7 donne e 12 uomini). Tra le donne rimangono in corsa Margherita Panziera (50, 100 e 200 dorso), Benedetta Pilato (50 e 100 rana), Costanza Cocconcelli (100 e 200 misti), Sara Franceschi (200 e 400 misti), Ilaria Cusinato (400 misti e 200 farfalla), Silvia Scalia (50 e 100 dorso) e Silvia Di Pietro (50 farfalla, 50 e 100 stile). Per gli uomini invece ricordiamo Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Matteo Ciampi, Gregorio Paltrinieri, Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Matteo Rivolta e Alberto Razzetti.

QUADARELLA: "LA MEDAGLIA È BELLISSIMA: ORA CI RIPROVERÒ""

Nuoto Mondiali vasca corta: tutti gli italiani già qualificati 13/11/2022 ALLE 11:51