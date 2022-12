È grande Italia nella staffetta 4×100 sl ai Mondiali 2022 di nuoto in vasca corta . Al Melbourne Sports and Aquatic Centre l’inedito quartetto azzurro composto da, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon ha dominato la gara che ha chiuso il programma odierno portandosi a casa l’oro con tanto di nuovo record del mondo (3’02”75).

A spianare la strada ci ha pensato Alessandro Miressi con un buon 46.15, poi è stato il turno del debuttante Paolo Conte Bonin, che ha fatto segnare un ottimo 45.93, che ha dato il là alla splendida chiusura affidata a Deplano e Ceccon, che hanno imposto un ritmo insostenibile per tutti facendo il vuoto nella terza (45.54) e quarta frazione (45.13) e riscrivendo anche il primato del mondo rifilando quasi due secondi all’Australia (2ª in 3’04”63) e poco meno di tre al quartetto USA (bronzo in 3’05”09). Di seguito gli highlights della medaglia d’oro da urlo della staffetta azzurra