Gregorio Paltrinieri ha saputo reagire da grande campione e non è più sceso dal podio nelle successive gare disputate a Budapest in occasione dei Campionati Mondiali FINA 2022. Il fuoriclasse carpigiano ha infatti collezionato la bellezza di quattro medaglie nel corso della rassegna iridata magiara: oro nei 1500 sl e nei Dopo la grande delusione per il quarto posto nella finale degli 800,ha saputo reagire da grande campione e non è più sceso dal podio nelle successive gare disputate a Budapest in occasione deiIl fuoriclasse carpigiano ha infatti collezionato la bellezza dinel corso della rassegna iridata magiara: oro nei 1500 sl e nei 10 km in acque libere , argento nella 5 km e bronzo nella staffetta mista 4×1500 metri (sempre tra le acque del Lupa Lake).

Ad

"Sono veramente molto stanco, sono stati 10 giorni di fuoco. Il 4° posto negli 800 sl non mi aveva soddisfatto, poi sono arrivate 4 medaglie, è super. 1500 sl e 10 km erano proprio le gare che volevo vincere. Ogni volta che entri in acqua impari i tuoi punti di forza e deboli“, dichiara Greg a fine Mondiale ai microfoni della Rai. “La stagione non è finita, gli Europei a Roma sono l’appuntamento clou. Vinco perché mi diverto, è quello per cui lotto e sudo ogni giorno. Venire qua e gareggiare è troppo bello. E’ un anno pienissimo, però un Europeo in casa non l’ho mai fatto. La preparazione è pensata per arrivare al top a Roma, ci teniamo tanto“, il commento di Paltrinieri in vista del prossimo grande evento in calendario.

Mondiali 12 medaglie ai Mondiali: Paltrinieri supera anche Federica Pellegrini 20 ORE FA

Ogni volta che entri in acqua impari i tuoi punti di forza e deboli.

Paltrinieri: "Terza Olimpiade, due medaglie: sono contentissimo"

Mondiali Italia stellare nella 10 km! Oro a Paltrinieri, argento ad Acerenza UN GIORNO FA