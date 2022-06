Ultima giornata di batterie nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) per il nuoto in corsia in questi Mondiali 2022. Una mattinata dedicata alle ultime tre specialità rimaste per definire il quadro delle Finali che si terranno nel pomeriggio a partire dalle 18.00. Nei 400 misti donne, senza italiane al via, la canadese Summer McIntosh ha ottenuto il miglior riscontro in 4:36.15 a precedere le due americane Katie Grimes (4:36.68) ed Emma Weyant (4:38.52). Nell’atto conclusivo ci sarà anche “l’eterna” Katinka Hosszu, autrice del quinto tempo in 4:39.15.

Missione compiuta per l’Italia nelle due staffette miste odierne. Gli uomini, medagliati alle Olimpiadi di Tokyo (bronzo), hanno gareggiato nell’ultima heat e con grande tranquillità sono andati a prendersi l’atto conclusivo con il terzo tempo di ingresso. Thomas Ceccon (53.87), Nicolò Martinenghi (59.50), Piero Codia (51.71) e Lorenzo Zazzeri (47.94) hanno ben gestito la situazione e saranno, appunto nel pomeriggio, con una formazione un po’ diversa: Federico Burdisso e Alessandro Miressi al posto di Codia e di Zazzeri. Miglior tempo degli Stati Uniti (3:32.91) e nella top-8 troviamo anche Francia, Australia, Gran Bretagna, Cina, Germania ed Austria.

A completare il quadro, come detto, le ragazze. Silvia Scalia (1:01.12), Arianna Castiglioni (1:06.29), Elena Di Liddo (57.79) e Silvia Di Pietro (54.20) hanno qualificato con il quinto crono (3.59.40) il Bel Paese per la gara conclusiva. L’Australia è stata la migliore in 3:56.77 a precedere l’Olanda, la Svezia, il Canada, l’Italia per l’appunto, la Cina, gli USA e la Francia. Con questo risultato, possiamo già parlare di record in casa nostrana di accessi in finale pari a 24, migliorando i 23 dell’edizione 2019 di Gwangju (Corea del Sud).

