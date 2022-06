Caeleb Dressel, non prende parte alle semifinali della gara regina, reduce dalle swimswam e confermata dall’assenza nelle start-list del penultimo atto previsto nel tardo pomeriggio. Non si conoscono di preciso le ragioni di questo forfait, le dichiarazioni ufficiali dalla nazionale a stelle e strisce parlano di "motivi medici": e sarà da capire se si tratta di una scelta dovuta a un problema fisico o ad altro, tenendo conto che l’asso degli States è iscritto anche ai 50 stile libero e ai 100 delfino. Una notizia scuote la Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022 di nuoto in corsia. Il campione olimpico e mondiale dei 100 stile libero,, reduce dalle batterie del mattino nelle quali aveva ottenuto il secondo tempo di 47.95. Una notizia riportata dal sitoconfermata dall’assenza nelle start-list del penultimo atto previsto nel tardo pomeriggio. Non si conoscono di preciso le ragioni di questo forfait, le dichiarazioni ufficiali dalla nazionale a stelle e strisce parlano di "motivi medici": e sarà da capire se si tratta di una scelta dovuta a un problema fisico o ad altro, tenendo conto che l’asso degli States è iscritto anche ai 50 stile libero e ai 100 delfino.

Dressel, che si era imposto in questa sede a livello individuale nei 50 delfino e nella 4x100 stile libero, non sarà quindi sul blocchetto di partenza e ciò potrebbe spalancare le porte del successo al talentuoso rumeno David Popovici, autore del miglior crono delle heat mattutine di 47.60 e miglioratosi in finale con il record mondiale juniores (47.13). Vedremo se quest’ultimo in finale darà seguito al suo impressionante incedere, dopo aver conquistato tra l’altro l’oro nei 200 stile libero in Ungheria. Per la rinuncia, rientra il coreano Hwang.

Una possibilità dunque per i due azzurri Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi: per quanto riguarda quest'ultimo, la forma del campione del mondo in vasca corta della distanza non è sembrata eccezionale nonostante sia riuscito a strappare l'accesso in finale con il sesto miglior crono; il toscano invece se la dovrà vedere in uno spareggio con il padrone di casa Nandor Nemeth per sperare ancora in una medaglia.

Il comunicato del Team USA

Riportiamo di seguito l'unica comunicazione ufficiale da parte del team riguardante pluricampione olimpico, a nome del capo della nazionale statunitense di nuoto Lindsay Mintenko: "Il Team USA, in consultazione con Caeleb, il suo allenatore e lo staff medico della squadra, ha preso la decisione di ritirarsi dall'evento dei 100 metri stile libero per motivi medici. La squadra determinerà la sua partecipazione agli eventi nel corso della settimana".

