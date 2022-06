Si conclude con un argento il Mondiale di nuoto artistico a Budapest per l’Italia. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli si confermano le seconde al mondo nell’highlight, arrivando al secondo posto alle spalle dell’inarrivabile Ucraina in 95.0333.

Non è stato per nulla facile per le ragazze di Patrizia Giallombardo, che sin da giovedì si sono ritrovate come avversarie la Spagna, ormai non più così sorprendente dopo il sorpasso delle iberiche da loro operato nella gara di combinazione libera. Le Furie Rosse hanno messo effettivamente in difficoltà le azzurre, ultime ad esibirsi, con un punteggio di 91.9333. L’Italia però ha saputo rimboccarsi le maniche per difendere la piazza d’onore conquistata nel preliminare di giovedì. Se nel settore degli elementi la Spagna è risultata avanti di poco meno di tre decimi, 36.9333 a 36.6667, le azzurre hanno avuto la meglio sia nell’esecuzione che nell’impressione, rifilando lo stesso margine alle loro avversarie e chiudendo dunque in 92.2667.

l’Italia conclude il suo percorso con cinque medaglie nel nuoto sincronizzato: Ai piedi del podio il Messico, in 89.3667, avanti agli Stati Uniti in 87.8667. Con questo piazzamentonel nuoto sincronizzato: due d’oro , una d’argento e due di bronzo, con il quarto posto nel medagliere. In più, grazie a questi risultati di spessore, il team azzurro alza anche il torneo per nazioni.

CERRUTI/FERRO DA APPLAUSI SULLE NOTE DE "LA RIPARTENZA"

