Cinque anni dopo la vittoria con Manila Flamini, Giorgio Minisini si ripete ed è di nuovo medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto artistico. Di nuovo in una piscina magiara, si riprende il posto in vetta al mondo nel duo misto tecnico imponendosi come una figura leggendaria per il Bel Paese in questa disciplina.

Questa volta a fiancheggiarlo è stata Lucrezia Ruggiero: cambiano gli addendi, ma il risultato non è cambiato. Sulle note del Requiem di Giuseppe Verdi, un vero e proprio omaggio alla storia italiana, i due hanno dunque replicato quello ‘Scream from Lampedusa‘ di cinque anni fa, così inaspettato quanto bellissimo.

Inarrivabili

Ma questo successo non è da meno: il duo Minisini/Ruggiero ha migliorato il risultato delle qualificazioni toccando il punteggio di 89.2685 (27.3000 nell’esecuzione, il 27.1000 nell’impressione e il 34.8685 per gli elementi). Una punta inarrivabile per tutti gli avversari.

Le coppie rivali più accreditate erano Giappone, con Tomoka e Yotaro Sato, e Cina con Haoyu Shi e Yiyao Zhang. La piazza d’onore è per il duo del Sol Levante, che ottengono 86.5939 punti (26.4000, 26.6000, 33.5939) avanti ai ‘cugini’ cinesi di un nonnulla, 86.4425 (26.2000, 26.3000, 33.9425). Ai piedi del podio la Spagna con Emma Garcia e Pau Ribes, in 84.4829, che forse potrebbero recriminare per un errore nel finale della loro esibizione.

