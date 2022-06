Gregorio Paltrinieri ha conquistato la nuoto di fondo. Il ultima frazione eccellente, dove ha cercato anche la zampata per conquistare il titolo iridato insieme ai compagni di squadra. La volata con l’ungherese Kristof Rasovszky non gli ha sorriso, a vincere è stata la Germania guidata da Florian Wellbrock. ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta mista ai Mondiali 2022 di. Il fuoriclasse azzurro è tornato in acqua al Lupa Lake dopo che nella giornata precedente si era laureato Campione del Mondo dei 1500 metri in vasca e si è reso protagonista di un’, dove ha cercato anche la zampata per conquistare il titolo iridato insieme ai compagni di squadra. La volata con l’ungherese Kristof Rasovszky non gli ha sorriso, a vincere è stata la Germania guidata da Florian Wellbrock.

Ad

Paltrinieri: "Soddisfatti del bronzo, ma il programma va cambiato"

Mondiali La staffetta di fondo sfiora l'impresa! Bronzo nella 4x1500 mista 3 ORE FA

Gregorio Paltrinieri ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È stata dura. Poi mi sono trovato in una situazione complicata perché ero schiacciato da Wellbrock e Rasovszky e non avevo spazio per divincolarmi. Comunque è arrivata una medaglia e siamo tutti soddisfatti. Domani ho i 5000, poi i 10000. Il programma è assurdo; hanno messo i 1500 attaccati alle prove di fondo. Così pongono gli atleti nelle condizioni di dover scegliere o nuotare male. Devono cambiare per tutelare gli atleti e garantire lo spettacolo“.

Paltrinieri: "Terza Olimpiade, due medaglie: sono contentissimo"

Mondiali Un oro non basta: cosa aspettarsi da Paltrinieri nelle acque libere? 8 ORE FA