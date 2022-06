Arriva pure ilnel nuoto in corsia: la staffetta 4x100 misti maschile congettano il cuore oltre l'ostacolo e sconfiggono gli Stati Uniti per 28 centesimi, realizzando il nuovo record europeo in 3:27.51. Storico titolo, mai una staffetta italiana era salita sul tetto del mondo, lo stesso quartetto migliora persino il bronzo di Tokyo 2020. Sconfinata anche la doppia cifra di medaglie in una singola edizione, prima che venisse tolto al collo il bronzo di Ceccon conquistato 80 minuti prima per la riammissione di un atleta squalificato nella finale dei 50 dorso. Poco male, sarà questo leggendario oro a valere il record assoluto di podi ai Mondiali di nuoto, ben nove.

Per la seconda edizione consecutiva gli USA escono sconfitti nella "loro" gara, era successo soltanto tra il 1998 e il 2001. Questa volta gli artefici sono proprio gli azzurri, dopo che tre anni prima si impose la Gran Bretagna, oggi bronzo ma mai in discussione per il titolo. L'ultima volta che gli Stati Uniti persero il titolo per la seconda volta consecutiva nella 4x100 misti, Miressi e Martinenghi probabilmente avevano assaggiato per le prime volte il cloro della piscina, Federico Burdisso non era ancora nato e Thomas Ceccon aveva sei mesi: quest'ultimo a 21 anni per cinque minuti ha l'onore di diventare l'atleta italiano più decorato in una singola rassegna iridata - ben quattro medaglie tra cui il record del mondo nei 100 dorso . Ma giusto il tempo che la giuria ribaltasse l'esito della finale dei 50 dorso maschili disputata poco più di un'ora prima, riammettendo lo squalificato Justin Ress e scalando giù dal podio il vicentino.