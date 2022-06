L'ultima sessione dei Mondiali di nuoto a Budapest si apre con una medaglia. Thomas Ceccon trova la terza medaglia personale di questa rassegna iridata, il bronzo nei 50 dorso maschili. Il 21enne vicentino aveva toccato la piastra per quarto col tempo di 24.51 (cinque centesimi peggio del suo record italiano fatto segnare in semifinale), ma una squalifica di Justin Ress notata dopo la gara gli regala il podio. Oro allo statunitense Hunter Armstrong davanti al polacco Ksawery Masiuk. All'arrivo sembrava certa la doppietta statunitense e la beffa di legno per due centesimi a discapito di Ceccon, invece la giuria ha dovuto controllare al "VAR" prima di decretare l'ufficialità del risultato: dopo un controllo attento delle immagini è arrivata la conferma dell'oro al primatista mondiale su questa distanza (questa volta sopra al muro dei 24 secondi, con 24.14) e la squalifica del 24enne americano che ha permesso al classe 2001 azzurro di salire sul gradino più basso del podio.

Questa medaglia permette a Thomas Ceccon di entrare, a soli 21 anni, in una ristretta èlite di italiani: dopo il bronzo nella staffetta 4x100 stile libero maschile e l'oro con tanto di record del mondo nei 100 dorso , Ceccon diventa il quarto azzurro nella storia dei Mondiali di nuoto in vasca lunga a fare il tris in una singola edizione, dopo Novella Calligaris, Giorgio Lamberti e Stefano Battistelli.

