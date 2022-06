4x100 stile libero targata Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo che ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle degli Stati Uniti e dell'Australia. Gli azzurri hanno fermato il crono in 3'10''95 contro il 3'09''34 dei nordamericani e il 3'10''080 degli australiani. L'elemento decisivo del nostro quartetto è Zazzeri che con una terza frazione da urlo (47''35) riesce a far risalire gli azzurri che erano rimasti intrappolati nel gruppone dopo una prova non lucidissima di Thomas Ceccon che arrivava, però, È arrivata la prima medaglia italiana alla spedizione iridata di Budapest. Il primo hurrà arriva dallatargata Alessandro, Thomas, Lorenzoe Manuelche ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle degli Stati Uniti e dell'Australia. Gli azzurri hanno fermato il crono incontro il 3'09''34 dei nordamericani e il 3'10''080 degli australiani. L'elemento decisivo del nostro quartetto èche con una terza frazione da urlo (47''35) riesce a far risalire gli azzurri che erano rimasti intrappolati nel gruppone dopo una prova non lucidissima di Thomas Ceccon che arrivava, però, da due record consecutivi nei 50 metri farfalla

La cronaca

Ad

Pronti, parenza e Miressi prova a tenere il passo di Caeleb Dressel, ma dopo la soglia dei 50 metri lo statunitense scappa via, con Miressi che vira al quarto posto. Non migliora le condizioni del quartetto Thomas Ceccon che si dimostra subito non lucidissimo dopo la giornata molto intensa con i 50 farfalla (ben tre gare per lui). Arriva Lorenzo Zazzeri a farci uscire dal gruppo con una terza frazione di livello (47''35) che ci permette di rimontare fino al 2° posto prima delle ultime due vasche. Ultimo assalto quello di Frigo che subisce però il sorpasso dell'australiano Chalmers e ferma il cronometro al 3° posto col tempo di 3'10''95.

Nuoto Winnington imprendibile nei 400 sl: De Tullio chiude 5° 2 ORE FA

Ai piedi la Gran Bretagna con il tempo di 3'11''14, dieci centesimi avanti all'Ungheria (3''11'24). Poi Canada 3'11''99, Brasile 3'12''21 e Serbia 3'13''83.

50 SL, DRESSEL NON HA RIVALI, ZAZZERI IN FINALE: GLI HIGHLIGHTS

Mondiali Ceccon migliora ancora il record italiano nei 50 farfalla: è in finale 3 ORE FA